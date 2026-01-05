  • İSTANBUL
Memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? 2026 zamlı en düşük memur ve emekli maaşı güncel rakam kaç TL?

Memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? 2026 zamlı memur ve emekli maaşı güncel rakam kaç TL? soruları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, yılın ilk 6 ayı için uygulanacak zam oranı netleşecek. 17 milyon emekli ve yaklaşık 4 milyon memur, toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla maaşlarında yapılacak değişiklikleri öğrenmek için TÜİK’in açıklamasını bekliyor.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün saat 10.00’da Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşmişti. Açıklanacak Aralık enflasyonuyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin Ocak–Haziran döneminde alacağı zam oranı netlik kazanacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise son 6 aylık enflasyon oranlarına göre maaşlarına zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşları ise toplu sözleşmeyle belirleniyor. Ocak ayında memurlara yüzde 11 toplu sözleşme zammı uygulanacak ve bu orana 6 aylık enflasyon farkı eklenecek.

2026 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 2026 yılının ilk 6 aylık zam oranı netleşecek. Tahminlere göre, memur ve emeklilerin maaşları yüzde 17,55 civarında artacak, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı ise yüzde 11,20 seviyesinde olacak. Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte, evde bakım maaşı, 65 yaş ve engelli aylıkları gibi sosyal yardımlar da güncellenecek.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI 2026'DA KAÇ TL OLACAK?

2025 Temmuz itibarıyla en düşük memur emeklisi maaşı 22.671 TL seviyesindeydi. 2026 yılı toplu sözleşme ve Aralık enflasyonu sonrası, en düşük memur emekli maaşının 26.165 TL civarında olduğu belirtiliyor. Yapılacak ikinci 6 aylık zamla birlikte bu rakamın yaklaşık 28.000 TL bandına ulaşması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?

Yaklaşık 17 milyon emekli ve 4 milyon memur, zamlı maaşlarını yılın ilk ödeme döneminde hesaplarında görecek. Toplu sözleşme gereği Ocak ayında uygulanacak zam, enflasyon farkı ile birlikte maaşlara yansıyacak ve 2026 yılı maaş artışı böylece yürürlüğe girmiş olacak.

