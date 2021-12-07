Memur seyyanen zam ne zaman? 2022 Memur ve emeklilere yüzde kaç zam var?

Memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Memur maaşlarına enflasyon rakamlarının yanı sıra enflasyon farkına göre de artış gerçekleştiriliyor. Peki, memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulundaki 2022 bütçesine dair görüşmelerde AK Parti adına konuştu. Kurtulmuş, "Tüm memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde artırma kararı aldık. Ayrıca zamları sadece doktorlara değil, sağlık çalışanlarımızı da ekleyerek yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Memur seyyanen zam ne zaman?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, 3600 ek gösterge konusunun asgari ücret belli gündeme alınıp, çalışılacağını belirterek, "Bir ek protokol ile kamu görevlilerinin alım gücünün yükseltilmesi konusunda beklentimizi ilettik" dedi. Yalçın, ocakta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacağını açıklarken, "15 Ocak'taki maaşlara yetişecek" diye konuştu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hizmet kollarındaki sendikaların genel başkanlarıyla konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine dair taleplerini açıkladı. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 artış talep etti.

2022 memur emekli maaş zammı ne zaman yatacak?

Memur-Sen ve bağlı sendikaların genel başkanları dün Bakan Bilgin'i ziyaret etti. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisine yüzde 30 ila 35 arasında değişen zam yapıldığı anımsatılarak, "Kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır" denildi. Yalçın, ocakta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacağını açıklarken, "15 Ocak'taki maaşlara yetişecek" diye konuştu.

Memur ve emekli toplu sözleşme zammı ne kadar?

Toplam 6.4 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan toplu sözleşmede gelecek yılın ilk yarısı için yüzde 5+enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 7+enflasyon farkı zam yapıldı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 14'lük bir artış yapılması öngörüldü.

Sendika üyesi 2 milyon memurun 135 lira olan sözleşme ikramiyesi de 400 liraya çıktı. Toplu sözleşme ile 2023 için verilen yüzde 8+6 zammın memur ve memur emeklilerine bugüne kadar verilen en yüksek oldu. Bu artış en düşük memur maaşına yüzde 28 olarak yansımıştı.