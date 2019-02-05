Memur-Sen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden sendikacılık eğitimi

Oğuzhan Gültekin Ankara

Memur-Sen Konfederasyonu, 70 farklı ülkeden gelen sendikacı öğrencilere “Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Sertifika Programı” eğitiminin 4’üncüsünü gerçekleştirmek üzere, Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında bugüne kadar TODAİE ile gerçekleştirilen ve 70 farklı ülkeden gelen misafir öğrencileri kapsayan “Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Sertifika Programı” artık Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliği ile verilecek.

Yeni eğitim programına başlangıç 1 Nisan

Memur-Sen olarak işbirliği ağını gün geçtikçe genişlettiklerinin altını çizen Yalçın, “Gittiğimiz ülkelerde de buna ilişkin geri dönüşleri alıyoruz ve olumlu değerlendiriyoruz. Düzenlediğimiz bu ve bu tipten programların değeri bu yüzden önemli. Memur-Sen olarak bunu, akademik sendikacılığımızın bir uzantısı olarak görüyoruz. Misafir olarak ülkemizde ağırladığımız sendikacı arkadaşlarımız, ülkemizde 1 ay eğitime alınıyorlar ve eğitimlerini tamamladıktan sonra sertifikalarını alarak ülkelerine dönüyorlar. Yeni eğitim programımıza ise 1 Nisan’da başlayacağız. Memur-Sen ailesi olarak 1 milyonu aşkın kapasiteyle Türkiye’nin en büyük emek hareketi olmanın verdiği kimlikle dünyanın birçok yerinde işbirliği ağımız var. İşbirliği ağımız kapsamında çeşitli programlarla birçok farklı ülke ve konfederasyonu bir araya getiriyoruz. En son geride bıraktığımız 1 Mayıs’ın ardından, “İnsan, Emek ve Küresel Rekabet” başlığıyla 105 ülkeden 154 konfederasyonla büyük bir kongre gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin yeni bir üniversite olduğunu belirten Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin geçmişte Memur-Sen ve TODAİE arasında imzalanan protokol anlaşmasının bugün imzalanan protokolle kapsamının da genişleyeceğinin altını çizdi. Memur-Sen ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında “Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Sertifika Programı” işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin’in yanı sıra birçok katılımcı programda hazır bulundu.