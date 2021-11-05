Memur-Sen açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Ekim ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.027,1 TL, yoksulluk sınırı ise 8.595,4 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Ekim ayında Eylül ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 3,12’lik bir artış yaşandı. Ekim ayında Eylül ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 36,99 artışla sivri biber, yüzde 32,25 artışla domates, yüzde 19,65 artışla kabak, yüzde 14,29 artışla patates; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 34,68 azalışla limon, yüzde 11,96 azalışla elma, yüzde 7,43 azalışla havuç, yüzde 6,14 azalışla kuru soğan madde fiyatlarında yaşandı. Ekim ayında Eylül ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 13,71’lik bir artış gözlenirken; Ekim ayında Eylül ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 1,43’lük bir artış oldu. Aydınlanma madde fiyatında ise Ekim ayında Eylül ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi.

Giyim ve ulaşım fiyatlarında artış yaşandı

Ekim ayında Eylül ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 4,06’lık bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Eylül ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 19,25 artışla erkek ceketi, yüzde 18,77 artışla pardösü, yüzde 17,21 artışla çocuk için elbise madde fiyatlarında oldu. Ekim ayında Eylül ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 1,96’lık bir artış olduğu belirlendi. Eylül ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 19,27 artışla LPG dolum ücreti, yüzde 6,63 artışla mazot fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Eylül ayına göre yüzde 3,38 azalışla şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 3,35 azalışla araba kiralama ücretlerde düşüş gözlemlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 2,12’lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Eylül ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 6,99 artışla tıraş malzemeleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Eylül ayına göre yüzde 2,58 azalışla misafir kolonyası fiyatında düşüş gözlemlendi.

Sağlık ve eğitim-kültür fiyatları da arttı

Ekim ayında Eylül ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 1’lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,19 artışla numaralı gözlük cam ve çerçevesi, yüzde 0,1 azalışla ilaçlar fiyatlarında olduğu tespit edildi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 3’lük bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Eylül ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 6,27 artışla pencere(pvc), yüzde 4,68 artışla fayans madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 1,57’lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Eylül ayına göre değişimin yüzde 10,82 artışla yurtdışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 8,94 artışla tiyatro, yüzde 5,48 artışla bilgisayar madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 25,25 azalışla yurtiçi azalışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi. Ekim ayında Eylül ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,9’luk bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Eylül ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,1 artışla telefon ekipmanları, yüzde 1,92 artışla telefon onarımı madde fiyatlarında olduğu gözlendi.