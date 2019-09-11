Memur-Sen: Acılı anneleri desteklemek insanlığın şartı

Ertuğrul Şahan Ankara

Memur-Sen Konfederasyonu, 5’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından gerçekleştirdiği 31’inci İl Temsilcileri Toplantısı’nın sonuç bildirgesini açıkladı. HDP/PKK tarafından zorla dağa kaçırılan çocuklarını almak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan acılı anneleri desteklediğini belirten Memur-Sen şu ifadelere yer verdi; “Terör örgütü tarafından kandırılarak dağa götürülüp ellerine silah verilen çocukların anneleri tarafından Diyarbakır’da cesaretle ve onurluca başlattıkları eylemde çocuklarına kavuşma özlemlerini, feryatlarını amasız, fakatsız destekliyoruz. Annelik insiyakıyla fıtri olarak gelişen bu süreci desteklemeyi insan olmanın zorunlu sonucu, insan kalmanın şartı olarak görüyoruz. Çocukların bir an önce ailelerine kavuşması dileğimizi bu vesileyle kamuoyu ile paylaşıyoruz.”