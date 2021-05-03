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Ekonomi Memur ne kadar enflasyon zammı alacak? Emekli enflasyon zammı ne kadar? Temmuz memur zammı 2021
Ekonomi

Memur ne kadar enflasyon zammı alacak? Emekli enflasyon zammı ne kadar? Temmuz memur zammı 2021

Memur ve emekli zammı ne kadar oldu?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de yüzde 1,08 arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 16,19 oldu. Mart ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli de şuana kadar açıklanan ocak, şubat ve mart ayına ilişkin enflasyon rakamları üzerinden maaşlarına ne kadar enflasyon farkı alacağını merak ediyor. Peki memur enflasyon zammı ne kadar oldu? Emekliye enflasyon zammı ne kadar? Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? İşte temmuz memur zammı haberi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 10:48:00 - 2021-05-03 10:49:01
Memur ne kadar enflasyon zammı alacak? Emekli enflasyon zammı ne kadar? Temmuz memur zammı 2021

TÜİK, martta yıllık yüzde 16,19 olan tüketici enflasyonunun nisanda yüzde 17,14 seviyesine yükseldiğini açıkladı. Mayıs 2019 sonrasındaki en yüksek enflasyona oranına ulaşıldı. Nisanda zam şampiyonu, yüzde 24,91'lik fiyat artışıyla domates oldu.

Temmuzda memurlar ne kadar zam alacak?

Enflasyon 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. İlk 3 ayın verilerine göre, memurlar için yüzde 0,70 enflasyon zammı oldu. Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.

emekli zammı 2021 temmuz

Memur ne kadar enflasyon farkı alacak?

Toplu sözleşme gereğince memurlar ve memur emeklileri, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam aldı. Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, şubat ayında yüzde 0,91, mart ayında da yüzde 1,08 olarak açıklandı. İlk üç aylık enflasyon yüzde 3,70 oldu. İlk 3 ayda memurlar için yüzde 0,70 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Nisan, mayıs ve haziran ayları ile beraber açıklanan enflasyonlar toplamda yüzde 3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alınacak.

Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşmişti. Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde  4.36 enflasyon zammı gelmişti. Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı olmuştu. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.33 zam almıştı. 

memur temmuz zammı

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ayında yüzde 8,37 oranında zam almıştı. En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 335 TL’den bin 447 TL’ye yükselmişti. En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 627 liradan bin 763 TL’ye yükselmişti.

 En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 534 liradan bin 662 TL’ye çıkmıştı. Memur emeklileri 2020 yılının ocak ayında yüzde 5.50, temmuz ayında da yüzde 5.75 olmak üzere geçen sene toplam yüzde 11.25 zam almışlardı.

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