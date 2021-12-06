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Ekonomi Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Memurlar 2022'de ne kadar zamlı maaş alacak?
Ekonomi

Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Memurlar 2022'de ne kadar zamlı maaş alacak?

2022 memur maaşları son dakika belli oldu. Çalışma Bakanlığı memur ve memur emeklilerine enflasyon zammı yapılırken, 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Peki memurlar ne kadar zam alacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-06 16:56:00 - 2021-12-06 17:07:27
Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Memurlar 2022'de ne kadar zamlı maaş alacak?

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranını açıkladı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

2022 bekar 9/1 öğretmen maşı ne kadar?

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 205 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 553 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 5 bin 941 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 417 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 6 bin 802 TL

2022 bekar 1/4 öğretmen maşı ne kadar?

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 872 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 253 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 691 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 226 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 760 TL

 

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