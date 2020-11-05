Memur istifa ederse ikramiye alabilir mi? Emekli ikramiyesi nasıl alınır?

Memur olup da ayrılanlar ve 9 Temmuz 2011'den sonra emekli olanlar, memurluktaki hizmetlerinin karşılığı olan ikramiyelerini alabilecekler. Memurluktan ayrılarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur'lu çalışmaya devam edenler ikramiyelerini alabilecek. Buna göre, memur olup da ayrılanlar ve 9 Temmuz 2011'den sonra emekli olanlar, memurluktaki hizmetlerinin karşılığı olan ikramiyelerini alabilecekler. Emekli ikramiyesi, emeklilik aylığının ödenmesi sırasında verilecek. Kişi emekli aylığı almaya başlamadığı sürece, memurluktaki hizmet süresine denk gelen ikramiyesini alması mümkün olmayacak.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kapsamında olanlar; 5434 sayılı Kanun kapsamında olanların emeklilik ikramiye hesaplanması, ödenmesi vb. gibi şartlar Madde 89 hükmündedir. Madde hükmüne göre memurların hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesinin birinci koşulu, mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı bağlanması lazımdır. Kadın ise 20, erkek ise 25 yıl olan sadece emeklilik hizmet süresini tamamlayan memurlar, istifa ederlerse emekli ikramiyesi ödenmez, emekli ikramiyesi ancak emekli aylığı bağlandığında ödenir.

İstifa eden memur emekli olur mu?

1 Ekim 2008 sonrası ilk kez memur olanlar, isteğe bağlı iştirakçilikten yararlanamaz. Bu nedenle ancak 1 Ekim 2008’den önce ilk kez memur olmuş, en az 10 yıl memurluk yapmış, memurluktan atılmamış, memurluktan ayrıldıktan sonra çalışmamış kişilerin iştirakçi olması mümkündür. İsteğe bağlı sigortalılık konusunda önemli bir istisna da, memurlar yani 4/c’liler için söz konusu. En az 10 yıl memurluk yapmış, daha sonra istifa etmiş bir kişi SGK’ya başvurarak keseneklerini kendisi ödeyerek yani emekli sandığı iştirakçiliği devam ettirerek, 4/c’li emekli olabiliyor.