Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılının Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,37 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 4'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 4,33'lük enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

Yüzde 4,33'lük enflasyon farkının eklenmesiyle birlikte kamuda çalışan binlerce memur ile, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 7,33 oldu. Bunun yanında SGK- SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak.

Memur emekli maaş zamları ne zaman yatacak?

Bu da demek oluyor ki SGK ve Bağkur emeklileri de maaşlarına yüzde 8,37 oranında zam alacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

Emekli maaşları ne kadar oldu?

En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 335 TL’den bin 447 TL’ye yükseldi. En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 627 liradan bin 763 TL’ye yükseldi. En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 534 liradan bin 662 TL’ye çıktı. Enflasyon rakamlarına göre, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4.500 TL’ye yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 3.020 TL’ye yükselecek. Memur ve memur emeklisi geçtiğimiz temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 5.75 olarak gerçekleşen enflasyon nedeniyle yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı.