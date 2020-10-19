İş başvurusu yap | Memur olarak çalışmak isteyenler en güncel ilanları araştırıyor. Memur olarak çalışmak isteyenler İŞKUR, ilan.gov.tr, Resmi Gazete ya da Devlet Personel Başkanlığı internet sitelerinden iş ilanlarına ulaşabiliyor. Her gün neredeyse yeni onlarca alım ilanı yayınlanıyor. Peki, memur alımı var mı?

Memur alımı| Memur alımları iş başvurusu

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda Ankara Kalkınma Jansı'nın personel alımı yapacağı duyuruldu. Resmi Gazete’nin 19 Ekim 2020 sayısında yer alan ilanda şu ifadeler yer aldı:

Ankara Kalkınma Ajansı’na 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; dinamik çalışabilen, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen 2 uzman ve 2 destek personeli alımı yapılacaktır.

Ankara Kalkınma Ajansı başvuru şartları

Pek çok kişi açılan ilanla ilgili detayları merak ediyor. İş arayanlar Ankara Kalkınma Ajansı iş başvurusu için gerekli şartlar ile başvuru adımlarını araştırıyor. İlana başvurular 9-20 Kasım 2020 tarihleri arasında “ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.

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