Memur alımı! Kamu sözleşmeli personel alımları

Kamu alımları merak ediliyor. Kamu memur alımları devam ediyor. Kamu sözleşmeli memur alım ilanına bakıldığında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olan ve 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı almış olan adaylar arasında sözlü sınav ile sözleşmeli personel alımı yapacak. Peki kamu alımları ne zaman? Memur alım başvuruları ne zaman başlayacak? İşte kamu sözleşmeli personel alım ilanı detayları…