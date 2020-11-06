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Ekonomi Memur alımı! Kamu sözleşmeli personel alımları
Ekonomi

Memur alımı! Kamu sözleşmeli personel alımları

Kamu alımları merak ediliyor. Kamu memur alımları devam ediyor. Kamu sözleşmeli memur alım ilanına bakıldığında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olan ve 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı almış olan adaylar arasında sözlü sınav ile sözleşmeli personel alımı yapacak. Peki kamu alımları ne zaman? Memur alım başvuruları ne zaman başlayacak? İşte kamu sözleşmeli personel alım ilanı detayları…

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:50:00 -
Memur alımı! Kamu sözleşmeli personel alımları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, hemşire, diyetisyen, büro personeli ve destek personeli alımı yapıyor. Kamu sözleşmeli personel alım şartlarına bakıldığında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak, 65 yaşını bitirmemiş olmak şartının yanında istenilen bölümden mezun olma şartları aranmakta. 

Kamu personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru ekranından elektronik ortamda 09/11/2020 tarihinden 19/11/2020 tarihi mesai bitimine (18:00) kadar yapacaklardır.

Kamu alımı ilan detayları için tıklayın.

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