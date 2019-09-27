Memur alimi kamu memur alımı, kamu işçi alımı iş ilanları

Kamu memur alımı ilanları, kamu memur alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? Memur alımı kamuya memur alımı iş ilanı kamuda iş arayanlar tarafından merak edilmekte. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, kamu personel ve kamu işçi gibi iş alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar arama motoru üzerinden memur alımı, kamu memur alımı iş ilanlarını araştırmaya devam ediyor. Kamuya memur alımı ilanına bakıldığında 7 uzman yardımcısı, 4 idari memur ile 1 engelli idari memur alımının yapıldığı görülmekte.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği için 5 (beş) Uzman Yardımcısı, 1 (bir) Engelli İdari Memur alımı yaparken, Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği için 2 (iki) Uzman Yardımcısı, 4 (dört) İdari Memur, alımı için sınav yapılacaktır. kamu memur alımı başvuru şartları ve ilan detayları için tıklayınız.