Memur alım gücünü yükseltme ek zammı ne zaman verilecek?
Memurların maaşlarına ek zam ne zaman ne kadar? Kamu çalışanlarının maaşlarıyla ilgili düzenlemeye gidilecek. Memur maaşlarına yapılacak olan bu düzenlemenin nasıl yansıyacağı ise merak ediliyor. Peki, memur alım gücü ek zam ne zaman ne kadar verilecek?
Memurlar alım gücünü yükseltmek için maaşlarına yapılacak olan düzenlemenin ne zaman yansıyacağını araştırmaya başladı. Peki, memur alım gücü ek zam ne zaman yatırılacak?
Memur alım gücünü yükseltme ek zammı ne zaman verilecek?
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ocak ayı itibariyle kamu çalışanlarının maaşlarında düzenleye gidileceğini söyledi. Yalçın, "Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık" dedi.
3600 ek gösterge konusunda ise Yalçın, "Yalçın "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız" dedi.