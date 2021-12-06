Memur alım gücünü yükseltme ek zammı ne zaman verilecek?

Memurların maaşlarına ek zam ne zaman ne kadar? Kamu çalışanlarının maaşlarıyla ilgili düzenlemeye gidilecek. Memur maaşlarına yapılacak olan bu düzenlemenin nasıl yansıyacağı ise merak ediliyor. Peki, memur alım gücü ek zam ne zaman ne kadar verilecek?