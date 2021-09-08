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Spor Memphis Depay'dan 'İntikam' açıklaması
Spor

Memphis Depay'dan 'İntikam' açıklaması

Dün oynanan Hollanda Türkiye maçında 3 gol atan Memphis Depay, "Türkiye'ye karşı oynadığımız ilk maçın intikamını aldık ve kendimize güvenerek, eğlenerek oynadık" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 11:29:00 -
Memphis Depay'dan 'İntikam' açıklaması

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. maçında Hollanda'ya konuk oldu.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekibi, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da oyunun hakimiyetini koruyan Hollanda, 10 kişi kalan Türkiye karşısında rahat bir oyunla skoru 6-0'a getirdi.

90+2. dakikada Cengiz Ünder 'in attığı golle maç 6-1 tamamlandı.

Sahanın yıldızı olan Hollandalı futbolcu Memphis Depay, maç sonu açıklamalarda bulundu.

lk maçın intikamını aldık"

Sonuçtan mutlu olduğunu dile getiren Depay, "Sonuçla ilgili çok mutluyum. Türkiye'ye karşı oynadığımız ilk maçın intikamını aldık ve kendimize güvenerek, eğlenerek oynadık." dedi.

 

Türk seyircilerin de güçlü destek verdiğini aktaran yıldız futbolcu, "Bu atmosferde oynamamız güzeldi, Türk seyirciler de güçlü destek verdiler, iyi bir maç oldu ve iyi oynayan da bizdik. Bu maç bizim için büyük bir adımdı, önümüzdeki ay için iyi bir fırsat aldık ve bu enerjiyi önümüzdeki maçlara da taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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