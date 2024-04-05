Memleket Partisi'nde sürpriz gelişme! Muharrem İnce yeni kararını duyurdu

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 0,17 oy alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, X hesabından seçimlerin ardından alınan kararı açıkladı.

Hazine’den yardım alamadıklarını söyleyen İnce, “Sadece üyelerinin bağışları ile ayakta duran bir parti olarak masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık. Zaten iletişim olanaklarının bu kadar arttığı dijital çağda siyaset yapmanın araçlarının da değişmesi bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

Parti binaları küçülecek

Parti binalarını küçültüp dijital platformlardaki varlıklarını artıracağını vurgulayan İnce, “Gönlü bizimle olan gençlerin, kadınların partiye daha fazla katılımını sağlayacağız. Gençlerle ve kadınlarla olan bağlarımızı güçlendireceğiz. Siyaset sahnesindeki varlığımızı güçlendirerek sürdüreceğiz” dedi.

İnce sözlerini şöyle tamamladı:

İnce, ''Atatürk’ün yolunda; Akıl, Ahlak ve Adalet demeye inatla ve ısrarla devam edeceğiz. Türkiye’nin çoban ateşini söndürmeyecek, yaşama sevincini ve geleceğe olan ümidimizi hep canlı tutacağız.” ifadelerini kullandı.

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