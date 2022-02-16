Memleket Partisi'nde küfürlü kavganın perde arkası ortaya çıktı! Ağza alınmayacak sözler

Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Disiplin Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Çiçek ve Tolgahan Erdoğan’ın, “kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak” Genel Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi için Parti Meclisi’nde görüşme yapılacağını bildirdi. Mustafa Kemal Çiçek ve Tolgahan Erdoğan disiplin kuruluna giden süreci Odatv’ye anlattı.

Memleket Partisi’nden yapılan açıklamada, Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) olağanüstü toplandığı belirtildi. Toplantıda, Genel Disiplin Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Çiçek ve Tolgahan Erdoğan'ın partiden tedbirli olarak kesin ihraçlarının Parti Meclisi (PM) tarafından görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği bildirildi.

Odatv, partiden ihracı istenen Genel Disiplin Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Çiçek ve Tolgahan Erdoğan’a ulaştı.

“Diğer kanalların hiçbiri bizi davet etmiyor! Halk TV’de partinin adını bile anmıyorlar"

Mustafa Kemal Çiçek, bir süre önce Mehmet Ali Çelebi’nin genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etmesinin ardından disiplin kurulu başkanlığı görevinden istifa etmişti. Mustafa Kemal Çiçek son olarak ise A Haber canlı yayınına katılmış ve muhalefeti eleştirmişti.

Yaşanan disiplin sürecini Odatv’ye değerlendiren Mustafa Kemal Çiçek, Memleket Partisi Genel Başkan Muharrem İnce’nin kendisine “ana muhalefeti eleştiremezsin” diye yazılı uyarı gönderdiğini ifade etti. “Ben o gün A Haber’e çıktıysam, A Haber’de Muharrem İnce’yi anlattım” diyen Mustafa Kemal Çiek şunları söyledi:

“Diğer kanalların hiçbiri bizi davet etmiyor. Halk TV’de partinin adını bile anmıyorlar. Memleket Partisi’nin içini karıştıranlar CHP’den. Oğuz Kaan Salıcı ve Onursal Adıgüzel özellikle talimat veriyor, ‘bana şu kadar adam getir’ diye ve partiyi bertaraf etmek çabası içindeler. Buna rağmen CHP’yi nasıl eleştirmemeyim? Disipline sevk ettiler. Ben bu süreçte istifa etmedim. Ben bu partinin kurucusuyum. Sonuna kadar mücadeleye devam…”

"Partide bir sürü sıkıntılı durum var. Buna karşılık bana dosyalar gönderilmiyor"

Mustafa Kemal Çiçek, partide yaşanan sorunları ise şöyle açıkladı:

“Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nden geldim. Geldiğimi zaman da dedim ki, ben Cumhuriyet Halk Partisi’ni biliyorum, burası amacından saptı, ben bunu anlatacağım başkanım her ortamda dedim. Ki, anlatmamız da lazım, Muharrem İnce bundan en çok mağdur olan kişi. Memleket Partisi’ni kurduk ve ben Disiplin Kurulu’nda yer aldım. Disiplin Kurulu’nda sekiz aydır önümüze tek bir dosya gelmedi, ama partide bir sürü sıkıntılı durum var. Buna karşılık bana dosyalar gönderilmiyor. Mehmet Ali Çelebi ile birlikte, o genel başkan yardımcılığı görevinden ayrıldı, ben de disiplin kurulu başkanlığından ayrıldım.”

"İstifamı kabul etmedi"

Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu Üyesi Tolgahan Erdoğan ise Odatv’ye yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan küfürlü kavga videosunun perde arkasını anlattı.

Tolgahan Erdoğan, “Sosyal medyadaki sohbet odasında, partinin Erzurum İl Başkanı, daha önce küfürlü tweetlerinin disiplin konusu yapılmamasından cesaret alarak, küfürler yağdırdı” dedi.

“On gün önce ben partide olan bütün yanlışları yazıp Muharrem İnce’ye istifamı ilettim, ama kabul etmedi” diyen Tolgahan Erdoğan, şunları söyledi:

“Ben on yıl Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yaptım, ben orada eleştirdiğim yanlışları burada kabul edeceksem bir kere bu benim ilkelerime aykırıdır. Partinin tabanı zaten, Cumhuriyet Halk Partisi’nde itiraz eden insanlardan oluştuğu için, buradaki tartışmaları sumen altı etme şansınız yok.”

"Yapılan yanlışları sosyal medyada konuşalım’ dedik"

Tolgahan Erdoğan, Muharrem İnce aralarında geçen tartışmayı ise şöyle anlattı:

“Mehmet Ali Çelebi’nin önde olduğu İstanbul gençliğinin, partinin Kemalist rotadan çıktığına dair düşünceleri vardı. Ben bununla ilgili tweet atmıştım, ‘gençlerin yanındayız, her zaman bu Atatürkçü gençlerle beraberiz’ gibi… Bu tweetten sonra Genel Başkan Muharrem İnce arayarak tweet atmayı yasakladığını, iki ay boyunca tweet atmayacağımı tarafıma belirtti. Ben de kendisine bu şekilde emrivaki ile iş yapmayacağımı belirttim. Yine aynı şekilde, sosyal medyada sohbet odaları açıp, memleket gündemi üzerine yaptığımız konuşmaları yapmamız gerektiğini söyledi. Sonrasında bu azarlamaya dönüştü. Gelin, gençlerle buluşun, binlerce genç sizi dinlesin, dediğimizde, ‘bunlar boş işler’ dedi. Bu sohbet odalarında konuşmaya devam etmemden sonra, parti disiplinine aykırı hareket ettiğimi öne sürerek disipline verildim.

Sosyal medya marifetiyle Twitter, Instagram, Facebook gibi birçok yerden duyurularak, ki bu Türk siyasi tarihinde bir ilktir; ‘işte bunları atıyoruz’ denilerek hedef haline getirildik. Bu hiçbir partide görülmüş bir şey değildi. Bu konu sosyal medyaya bu şekilde tanışınca, biz de ‘yapılan yanlışları sosyal medyada konuşalım’ dedik.”

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de daha önce açıklama yaparak, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.