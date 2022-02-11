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Gündem

Memleket Partisinde iki isme kesin ihraç istemi

Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Çiçek ve Tolgahan Erdoğan'ın, partiden kesin ihraçları istendi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 20:15:00 -
Memleket Partisinde iki isme kesin ihraç istemi

Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Çiçek ve Tolgahan Erdoğan'ın, partiden kesin ihraçları istendi.

Partiden yapılan açıklamada, Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) olağanüstü toplandığı bildirildi.

Toplantıda, Genel Disiplin Kurulu üyeleri Çiçek ve Erdoğan'ın partiden tedbirli olarak kesin ihraçlarının Parti Meclisi (PM) tarafından görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği bildirildi.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de daha önce açıklama yaparak, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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