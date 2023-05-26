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Siyaset Memleket Partisi'nde bomba istifalar! Hepsi AK Parti'ye katıldı
Siyaset

Memleket Partisi'nde bomba istifalar! Hepsi AK Parti'ye katıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-26 10:57:00 -
Memleket Partisi'nde bomba istifalar! Hepsi AK Parti'ye katıldı

İzmir'de Memleket Partisi'nden ayrılan 50 kişi AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de geçen hafta Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanlığı'ndan istifa ederek AK Parti'ye katılan Özay Yiğen ve beraberindeki 50 kişiye parti rozetlerini taktı.

Dağ, partisinin İlçe Başkanlığında düzenlenen üye katılım töreninde yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine destek veren Ödemişlilere teşekkür etti.

Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ödemiş'te 14 Mayıs'tan daha fazla oy alacağına inandığını vurgulayan Hamza Dağ, şunları söyledi:

"Biz 21 senedir bu ülkede neler yapılabileceğini çok açık net bir şeklide gösterdik. Birçok hizmetler kazandırdık, Ödemiş'e de hastanesinden okullara, yollardan barajlarına kadar birçok hizmetlerimiz oldu. Belediye bizdeyken yine belediye ile birlikte gerçekleştirdiğimiz güzel hizmetler oldu. Ödemiş'e çok güzel bir gençlik merkezi kazandırdık, yine yapacağımız işler var. Hizmet her zaman için devamı gerektiren bir husus, bunları da yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreç enerji anlamında önemli bir süreç olacak, enerjide atacağımız birçok adımlar var. 28 Mayıs'tan sonra hepimizi enerjik bir Türkiye bekliyor, bu enerjili Türkiye'ye katkı sağladığınız için teşekkür ediyoruz. Partimize yeni katılanlara hoş geldiniz diyoruz. Bu büyük Türkiye zaferi için sizlerle burada olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Özay Yiğen ise 50 kişilik ekibiyle AK Parti'ye katıldıkları için heyecanlı olduklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçmek için gayret göstereceklerini belirtti.
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Konuşmaların ardından, partiye katılanlara rozetleri takıldı.

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