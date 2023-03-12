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Siyaset Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Siyaset

Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Memleket Partisi'nin 6'lı masayı destekleyip desteklemeyeceği büyük bir merak konusuydu. Bugün yapılan oylamada partinin adayı Muharrem İnce olarak açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 20:19:00 -
Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Memleket Partisi'nin 6'lı masada yer alıp almayacağı siyaset gündemini meşgul ederken parti genel merkezinde Cumhurbaşkanlığı adayı için oylama yapıldı.

Cumhurbaşaknı adayı Muharrem İnce

Muharrem İnce'nin de katıldığı oylama sonrası Memleket Partisi Sözcüsü basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklama sonucunda ise partinin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olarak belirlendiği duyuruldu.

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