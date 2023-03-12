Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Memleket Partisi'nin 6'lı masayı destekleyip desteklemeyeceği büyük bir merak konusuydu. Bugün yapılan oylamada partinin adayı Muharrem İnce olarak açıklandı.
Memleket Partisi'nin 6'lı masada yer alıp almayacağı siyaset gündemini meşgul ederken parti genel merkezinde Cumhurbaşkanlığı adayı için oylama yapıldı.
Cumhurbaşaknı adayı Muharrem İnce
Muharrem İnce'nin de katıldığı oylama sonrası Memleket Partisi Sözcüsü basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklama sonucunda ise partinin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olarak belirlendiği duyuruldu.
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