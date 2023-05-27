'Memleket menfaatleri söz konusu olduğunda parti menfaatlerini bir kenara bırakırız'

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, iki gün boyunca çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya geldi.

HÜDA PAR Genel Başkan yardımcılarından Abdullah Aslan ve çok sayıda partilinin eşlik ettiği Bursa programında Yapıcıoğlu, ilk olarak iş adamları ile bir araya geldi.

Yıldırım ilçesinde iş adamları ile bir araya gelen Yapıcıoğlu; samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2'nci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek talebinde bulundu.

"Hepsi ağız birliği ile 'Türkiye'de iktidarı değiştireceğiz' diyorlar"

6'lı masada birbirine fikren ve sosyolojik olarak uzak olan partilerin zenginlik olduğu iddiasıyla bir araya geldiğini ancak karar alma hususunda anlaşamadıklarını dile getiren Yapıcıoğlu, "Biz kararlarımızı oy birliği ile alacağız eğer olmazsa kriz çıkar diyorsunuz ama hiçbir meselede de anlaşamıyorsunuz. Herhangi bir dönemde olsa bu krizin ya da çelişkinin olması belki atlatılabilir bir şeydir. Ama içinden geçtiğimiz şu zaman diliminde etrafımız kaynıyor. Suriye karışık, Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor, Ege'de Yunanistan fırsat kolluyor, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginlik hala bitmiş değil, yukarıda Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor, Amerika kendi savaş gemilerini Kıbrıs Rum Kesimi'nin limanlarına çekiyor bir müttefik gibi değil düşmanca tavırlar içerisinde ve hepsi ağız birliği ile 'Biz Türkiye'de iktidarı değiştireceğiz' diyorlar. Acaba bu adamlar gerçekten bize hayran mı, bizim iyiliğimizi mi istiyorlar. Daha müreffeh daha özgür, daha zengin, siyaseten daha güçlü bir ülkede yaşayalım diye mi Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar, dert çekiyor, plan proje yapıyor. Biz bu iktidarı değiştirmek istiyoruz diyorlar. Yoksa bizim memleketimizi babalarının çiftliği olarak görüyorlar da buraya bir kâhya mı arıyorlar? Hangisi?" şeklinde sordu.

"Eğer ülkenin bağımsızlığı, bütünlüğü, milletimizin menfaatleri söz konusu olursa icap ederse partiyi kapatırız"

Yapıcıoğlu, "İktidarın her projesinin altına imza atmıyoruz elbette onlar da bizim her görüşümüze katılmıyor; bazı konularda farklılaşabiliriz. Dışardan bu kadar risklerin büyüdüğü, bu kadar düşmanın saldırıya hazırlandığı bir dönemde; aramızdaki çelişkileri görüş farklılıklarını ortaya getirerek onlara takılıp büyük fotoğrafı görmezden gelmiyoruz, gelemeyiz. Eğer ülkenin bağımsızlığı, bütünlüğü, milletimizin menfaatleri söz konusu olursa icap ederse partiyi kapatırız; bırakın kendi siyasi geleceğimizi düşünmeyi. Biz hep söyledik, memleket menfaatleri söz konusu olduğunda parti menfaatlerini bir kenara bırakırız. Dışardan bir saldırı olduğunda, düşünün ki komşumun evi yanıyor; komşumun şu veya bu görüştendir diye bir şey aklıma gelebilir mi? Deprem oldu; insanımız enkazın altındayken şu veya bu görüştendir, bu partiye oy veriliyor diye sorulur mu? Kim sorabilir, kimin aklına gelir; bu memlekette böyle bir insan var mı? Biz de diyoruz ki; dışarıdan bu kadar saldırı imkânı varken, bu pusuya yatmış varken biz küçük şeylere takılmadık, bundan sonra da takılmayacağız inşallah. İki şey söylüyoruz; birinci turda Erdoğan'a oy verenler lütfen gidip oy versin. İki; birinci turda şu veya bu nedenle Kılıçdaroğlu'na oy verenler lütfen bir daha düşünsün." ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İLKHA