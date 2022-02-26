Melitopol nereye bağlı hangi ülkede? Melitopol nerede haritası
Rus ordusu işgal girişiminin üçüncü gününde Melitopol kentinin ele geçirildiğini açıkladı. Pek çok kişi ise Melitopol kentinin nerede olduğunu, nereye bağlı olduğunu araştırıyor. Melitopol şehrinin özelliği nedir? Melitopol nerede:
Rusya, 24 Şubat sabaha karşı Ukrayna'ya karşı askeri saldırıda bulunmaya başladı. Rus ordusunun son olarak Melitopol şehrini ele geçirdiklerini duyurdu. Peki, Melitopol şehri nerede?
Melitopol nereye bağlı hangi ülkede? Melitopol nerede haritası
Melitopol, Güneydoğu Ukrayna'nın Zaporizhzhia Oblastı'nda (bölgesi) bir şehirdir. Şehrin doğu ucundan ve sonunda Azak Denizi'ne katılan Molochnyi Lyman'a akan Molochna Nehri üzerinde yer almaktadır. Nüfusu yaklaşık 150.768'dir.
Melitopol, Zaporizhzhia'dan sonra oblastın ikinci büyük şehri. Uluslararası öneme sahip elektrikli bir demiryolu hattı Melitopol'dan geçmektedir. 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı işgalinden önce şehre "Kırım'a açılan kapı" deniyordu, yarımadaya giden yolcu trenlerinin %80'i şehirden geçiyordu ve yaz aylarında karayolu trafiği günde 45.000 araca ulaşıyordu.