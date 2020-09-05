Melikşah kimdir? | Sultan Melikşah hayatı

Son yıllarda pek çok kaliteli dönem dizisi çekiliyor. Özellikle tarihi diziler vatandaşların da ilgisini çekiyor. Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman dizilerinin ardından izleyiciler Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ile buluşacak. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak dizi öncesinde vatandaşlar Sultan Melikşah rolünü kimin oynayacağını, Sultan Melikşah’ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, I. Melikşah kimdir hayatı?

Melikşah kimdir? | Melikşah hayatı

Pek çok kişi Melikşah kimdir sorusunun cevabını araştırıyor. Sultan Melikşah 1072-1092 yılları arasında Büyük Selçuklu devletinin hükümdarlığını yapmıştır.

Melikşah’ın babası kim?

Sultan Melikşah'ın babası Alparslan'dır. Alparslan bilindiği gibi Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerindeki en önemli isimdir. Gerçek ismi Muhammed olan hükümdar genellikle unvanı olan Alparslan ismiyle bilinir. Alparslan'ın oğlu I.Melikşah 16 Ağustos 1055'te dünyaya geldi.

Alparslan oğlu Melikşah’ın yeteneklerini küçük yaşta keşfetti ve onun eğitimiyle ilgilendi.

Melikşah babası ile Gürcistan seferine çıktı. Ayrı dönemlerde Melikşah, Karahanlılar Han'ının kızı Terken Hatun ile evlendi.

1066 senesinde Alparslan, Melikşah'ı veliaht tayin etti. 1071 Malazgirt Savaşı'nda Alparslan ve orduları büyük bir başarıya imza attı. Melikşah bu sırada Halep'te bulunuyordu.

1072 yılında ise Alparslan Karahanlı bir kale komutanı tarafından şehit edildi.

Babasının vefatının ardından Melikşah sultanlığını ilan etti.

Melikşah babası döneminde görev yapan Nizamülmülk'ü görevinden almadı. Melikşah'ın tahta çıkmasının ardından Büyük Selçuklu Devleti en parlak yıllarını yaşadı.

I. Melikşah'ın vefatının ardından ise Selçuklular eski güçlerini arar oldu.

Melikşah’ı kim öldürdü?

Pek çok kişi Melikşah’ın kim tarafından ne zaman öldürüldüğünü araştırıyor. Sultan Melikşah’ın nerede nasıl öldüğü konusunda pek çok iddia bulunmaktadır. 1092 senesinde Melikşah’ın av sırasında öldüğü rivayet edilir. Bir diğer iddiada Melikşah’ın Bağdat’ta zehirlendiği belirtilir.

Melikşah’ın mezarı nerede?

1092 yılında 37 yaşında öldürülen Melikşah'ın mezarının nerede olduğu da merak ediliyor. Seneler boyunca araştırılan ancak bir türlü bulunamayan Sultan Melikşah’ın mezarıyla ilgili gelişmeler 2019 yılında yaşandı. Melikşah'ın mezarının Özbekistan'ın Eski Buhara iline bağlı Hatırcı İlçesi'nde olduğu 2019 yılında belirlendi.

Melikşah'ın oğlu kim? | Melikşah'tan sonra tahta kim çıktı?

Sultan Melikşah’ın vefatının ardından tahta kimin geçtiği de merak ediliyor. I. Melikşah’ın ardından tahta I. Mahmud geçti. Ancak Melikşah'ın ölümünün ardından taht konusunda bir takım gelişmeler yaşandı.

37 yaşında vefat eden Melikşah'ın ardından 13 yaşındaki oğlu Ebu'l Muzaffer Berkyaruk, Büyük Selçuklu Devleti'nin başına geçti. Ancak Melikşah'ın ilk eşi Terken Hatun tahta kendi oğlunun geçmesini istiyordu. Bu konuda devletten önemli isimlerin desteğini alan Terken Hatun 5 yaşındaki oğlunun tahta geçtiğini ilan etmek için Bağdat'ta bulunan Abbasi Halifesi Muktadi'ye haber gönerdi ve oğlu I. Mahmud için hutbe okuttu.

Ancak iktidar çekişmeleri birkaç yıl daha sürdü. 1093'te Terken Hatun hastalandı ve yaşamını yitirdi. Oğlu I.Mahmud ise 1094'te çiçek hastalığına yakalandı ve yaşamını yitirdi.

I.Mahmud'un ardından sultanlığa Beryaruk geldi.

Sultan Melikşah rolünü kim oynayacak?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizinde Sultan Melikşah rolünü Buğra Gülsoy oynayacak.