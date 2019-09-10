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Melikgazi’den yerli ve organik üretime destek

Vatandaşların kışlık ihtiyaçlarının karşılandığı Melikgazi ‘Salça Günleri’ vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

10 Eylül 2019 Salı 11:58
Melikgazi’den yerli ve organik üretime destek

Vatandaşların kışlık ihtiyaçlarının karşılandığı Melikgazi ‘Salça Günleri’ vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.


Mimarsinan Mahallesi Evliyalar Parkında salça kaynatan vatandaşları ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, alanda satışı yapılan domateslerin Gesi Güzelköy’de yetiştiğini, böylece yerli ve organik üretime destek olduklarını vurguladı.


Yerel tarıma destek olmak için belediye olarak çiftçinin yanında olduklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Salçalık satın almak isteyen vatandaşlarımız için alanda Gesi Güzelköy’de yetişen domatesleri satışa sunduk. Bu domatesler yerli ve organik. Salça Günleri’mizde Melikgazililer zahmet çekmeden kışlık hazırlıklarını yapıyorlar. Hem de vatandaşlarımızın bu etkinliklerle birlik ve beraberliği pekişiyor. Vatandaşlarımız yüzde yüz doğal fidelerden yetişen domatesleri alanda kendi gözleri görerek alıp kullanıyor. Bu domateslerle kışlık hazırlıklar kapsamında salçalar yapılıyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. Böylelikle organik ürünlere olan ilgiyi daha da artırmış olduk. Bu vesile ile yoğun emek gerektiren bu uğraşıyı günümüze kadar taşıyan vatandaşlarımıza hazırladıkları ürünleri Rabbim ağız tadıyla yemeyi nasip etsin.” dedi.


Salça kaynatma günlerinin 24 Eylül’de son bulacağını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları kaydetti:


“Biz belediye olarak vatandaşlarımıza alanı tahsis ediyor, bu işler için gerekli olan kazan, tuz ve bulaşık deterjanı veriyoruz, aynı zamanda ücretsiz domates ve biber çekme makinasını da alanda hazır bulunduruyoruz, sunduğumuz hizmetlerden herhangi bir ücret talebimiz yoktur. Tüm Melikgazili hemşehrilerimi salça günlerine bekliyoruz.”


Salça gülerine katılmak isteyen vatandaşlar, (0 352) 252 16 75 telefon numarası ve 0541 387 2522 cep telefon numarasından rezervasyon yaptırabilirler.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:58
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