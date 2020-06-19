Melikgazi’de LGS için tüm önlemler alındı

Melikgazi Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav öncesi tüm önlemleri aldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan LGS sınavı ile ilgili olarak belediyeye düşen görevlerin yerine getirildiğini söyledi. “LGS sınavı öğrencilerimiz için büyük önem arz ediyor.” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Sınavdan önce tüm okullarımız dezenfekte edilerek öğrencilerimizin sağlıklı ortamda sınava girmesi için hazırlandı. Sınav süresi boyunca belediye tarafından alt yapı ve üst yapı çalışmaları da yapılmayacak. Öğrencilerimizin motivasyonunu etkileyecek hiçbir çalışma yapmayacağız. Sınav süresi boyunca sınavın yapılacağı yerlerde ve sınav merkezlerine yakın yerlerde alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılmayacak. İnşaat yapımlarına sınav boyunca izin verilmeyecek. Bu konuda zabıta ve emniyet güçleri birlikte koordineli çalışacaklar. Ayrıca beton dökme gibi sesli çalışmaların yapılmasına da izin verilmeyecek. Salgının artmaması ve önlemleri artırmak için 2 gün boyunca devam eden sınav için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Hafta sonu yapılacak olan sınavda öğrencilerimizin mağdur olmaması adına kısıtlamaya uyalım, lütfen evde kalalım. Bizde belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Bu önemli sınavda bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.