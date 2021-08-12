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Ekonomi Melikgazi Belediyesi taşınmazlarını satacak
Ekonomi

Melikgazi Belediyesi taşınmazlarını satacak

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait 26 taşınmaz, 24 Ağustos 2021 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satılacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 15:00:00 -
Melikgazi Belediyesi taşınmazlarını satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de ki ilana göre ihale 24 Ağustos 2021 Salı günü saat 16.00’da Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacak.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,

İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.        

3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve taşınmazlar ile ilgili bilgiler Plan ve Proje Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

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