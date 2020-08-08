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Spor

Melih Şendil kimdir, kaç yaşındadır? Melih Şendil'in hangi sözleri tepki çekti?

Melih Şendil kimdir, kaç yaşındadır? Melih Şendil ile ilgili detaylar merak ediliyor. Katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Melih Şendil'in hangi sözleri tepki çekti? Spor Spikeri olan Melih Şendil ne dedi? Melih Şendil kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-08-08 16:43:00 -
Melih Şendil kimdir, kaç yaşındadır? Melih Şendil'in hangi sözleri tepki çekti?

Melih Şendil ne dedi? Dün akşam Real Madrid ile Manchester City arasından oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından katıldığı televizyon programında adınlara yönelik açıklamalarda bulunan Melih Şendil, sosyal medyada büyük bir tepki uyandırdı.

Maçın ardından gerçekleştirilen programda yorumlar yapan Şendil, "Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki, kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı" ifadelerini kullandı.

Şendil yaptığı konuşmada; "Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu" ifadelerini kullanırken,

"Ayrımcılık yapıyor gibi olmayalım, topa tutarlar ama önemli değil. Alışığız" diyen Şendil, "Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" diye sözlerine devam etti.

Melih Şendil'in tartışmaya neden olan bu sözleri üzerine Melih Şendil kimdir, Melih Şendil nereli, kaç yaşında? gibi sorular merak ediliyor. İşte Melih Şendil'in hayatına dair ayrıntılar...

Melih Şendil kimdir?

2019 yılı itibariyle Bein Sports ekranlarında maç spikerliği yapan Melih Şendil, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni okurken mesleğe başlangıç yaptı. Şendil, üniversiteden hocası olan 17-18 yıllık TRT spikeri olan Rıfat Araz'ın tavsiyesi üzerine mesleğe başladı.

Üniversite 3. sınıftayken TRT'nin spor spikerliği için sınav açtığını ifade eden Melih Şendil, hocasının da onayını alarak başvuru yapıp sınavı kazandı. Şendil, 1992 yılından beri Spor Spikerliğine devam ediyor.

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