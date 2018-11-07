Melih Gökçek'ten Öztürk Yılmaz'a tepki: O işler geride kaldı, hangi Türkiye'de yaşıyorsun öğreneceksin

Gündeme sürekli skandal çıkışlarıyla gelen CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, Habertürk ekranlarında 'Öğrenci Andı' tartışılırken olaya skandal bir boyut kazandırıp ezanın Kur'an diliyle okutulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. "Muhasebeci Kenan" lakaplı Öztürk Yılmaz'ın "Ezan Türkçe okunmalı" sözlerine tepkiler dinmezken bir tepki de Melih Gökçek'ten geldi.

Sosyal medya hesabından Öztürk Yılmaz'ın skandal sözlerine tepki gösteren Gökçek "Zamanında Türkiye'de Ezanı Türkçe okutanların torunları 80 yıl sonra da aynı kafada... Bunlar iflah olmaz... Bak Öztürk Yılmaz o işler geride kaldı... Hangi Türkiye'de yaşıyorsun öğreneceksin..." ifadelerinde bulundu.