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Melih Gökçek'ten olay Ekrem İmamoğlu paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in CHP'li Ekrem İmamoğlu paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

30 Nisan 2019 Salı 18:03

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi ifadeler kullanan Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen CHP'li Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Mazbatasını aldıktan sonra Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenen "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması"nda yaptığı konuşmada FETÖ'nün darbe şifresi olan "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sloganını ağzından düşürmeyen İmamoğlu'nun o videosunu paylaşan Gökçek, "Bu laflar size ne hatırlatıyor?" notunu düştü.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 18:03
  1. İstanbul
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  3. Melih Gökçek
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Selahattin Demirtaş

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