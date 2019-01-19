Melih Gökçek'ten o isim hakkında zehir zemberek sözler! "Kripto FETÖ'cü müsün?"

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından zehir zemberek sözler sarfetti. Gökçek, Twitter mesajlarında isim vermedi ancak 'karanlık adam' diye hitap ettiği kişiye çok ağır sözlerle yüklendi.

Melih Gökçek çok konuşulacak Twitter paylaşımlarında "Karanlık adam, seçildiğin ilçede bile dışlandın. Sonra da "ilçeme küstüm" diyen onursuz birisin. Sağa sola sataşarak pirim yapacağını zannediyorsun. İşin gücün fitne, yukardan o kadar fırça yedin, azar işittin ama arlanmadın. Kripto FETÖ'cü müsün?

Seçim olmasa, davama zararım olmayacağını bilsemhem adını verir, hem de ipliğini pazara çıkarırdım, ama neyse... Mustafa ile konuşacağım o sana kalanını anlatır" gibi çok sert ifadelere yer verdi.