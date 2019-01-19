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Melih Gökçek'ten o isim hakkında zehir zemberek sözler! "Kripto FETÖ'cü müsün?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden isim vermeden "Karanlık adam" diye bahsettiği kişiye yüklendi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 17:27
Melih Gökçek'ten o isim hakkında zehir zemberek sözler! "Kripto FETÖ'cü müsün?"

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından zehir zemberek sözler sarfetti. Gökçek, Twitter mesajlarında isim vermedi ancak 'karanlık adam' diye hitap ettiği kişiye çok ağır sözlerle yüklendi.

Melih Gökçek çok konuşulacak Twitter paylaşımlarında "Karanlık adam, seçildiğin ilçede bile dışlandın. Sonra da "ilçeme küstüm" diyen onursuz birisin. Sağa sola sataşarak pirim yapacağını zannediyorsun. İşin gücün fitne, yukardan o kadar fırça yedin, azar işittin ama arlanmadın. Kripto FETÖ'cü müsün?

Seçim olmasa, davama zararım olmayacağını bilsemhem adını verir, hem de ipliğini pazara çıkarırdım, ama neyse... Mustafa ile konuşacağım o sana kalanını anlatır" gibi çok sert ifadelere yer verdi.

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımları:

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 17:27
  1. Melih Gökçek
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı
  3. Twitter'dan gizemli mesajlar
  4. Twitter'dan verdi veriştirdi
  5. Zehir zemberek sözler

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  • ahmetahmet38 dk önce
    a-sosyalmedyada organize yapilanma faaliyeti yuruten bu troller hemen anlasiliyor, inlerine girmeye devam

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