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"Melih Gökçek'ten Mustafa Sarıgül mesajı"

Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz, geçtiğimiz günlerde Mustafa Sarıgül hakkında tweet atan Melih Gökçek'in, bu paylaşımı yapma nedenini yazdı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:24
"Melih Gökçek'ten Mustafa Sarıgül mesajı"

Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ederek DSP'den aday olan Mustafa Sarıgül hakkında dikkat çeken paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in, neden böyle bir açıklamaya gerek duyduğunun arka planını yazdı.

İşte Adnan Öksüz'ün yazısının o bölümü...

MELİH GÖKÇEK’TEN MUSTAFA SARIGÜL MESAJI!

Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı iken istifa etti. Daha doğrusu istifa etmek zorunda kaldı… Belki son bir dönem daha aday olmak istiyordu, olmadı!

Mustafa Sarıgül, yeniden Şişli Belediye Başkanı olmak için tüm gücünü ortaya koyuyor. Partisi CHP aday yapmayınca, “İlle de olacağım!” diyerek DSP’den belediye başkan adayı oldu. Peki, bu iki ismi neden andım?

Siyasette ‘hırs’ belli bir yere kadar makul görülebilir. Hatta gerekli de addedilebilir. Ama belli bir noktadan sonra ‘keskin sirkenin küpüne zarar verdiği’ misali, kişiyi yıpratıcı bir hâl alabilir.

Gökçek de, Sarıgül de hırslı birer politikacı.

***

Geçenlerde Melih Bey, Mustafa Sarıgül’le ilgili sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Şu cümleleri paylaştı;

“Kılıçdaroğlu sırf enaniyetini tatmin için Sarıgül’ü harcadı... Ama Sarıgül sahada Kılıçdaroğlu’nu eziyor. Kılıçdaroğlu’nun Şişli’de siyasi intiharını görmek için aşağıdaki videoyu izler misiniz?” Melih Gökçek’in paylaştığı 46 saniyelik videoda, Mustafa Sarıgül kalabalık bir vatandaşla birlikte halkı selamlıyor, esnafla tokalaşıyor.

***

Merak ettiğim şu; bayram değil, seyran değil Melih Bey Mustafa Sarıgül hakkında bu paylaşımı neden yaptı?

Daha doğru soru şudur belki; Melih Gökçek, Mustafa Sarıgül hakkında bir paylaşım yaparak ne anlatmak istedi?

Sizce…

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:24
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. Mustafa Sarıgül
  4. Melih Gökçek'ten Mustafa Sarıgül mesajı
  5. yerel seçimler
  6. Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz

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