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Siyaset Melih Gökçek'ten Canan Kaftancıoğlu'na bomba 'Ermenistan' teklifi
Siyaset

Melih Gökçek'ten Canan Kaftancıoğlu'na bomba 'Ermenistan' teklifi

Dün ortaya çıkan görüntülerde Ermeni askerler cepheden ağlayarak kaçıyordu. Melih Gökçek söz konusu videoyu paylaşarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na bomba bir teklifte bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 09:02:00 -

Ermenistan ve Azerbaycan arasında dün sabah başlayan çatışma tüm dünyanın gündemine oturdu.

Azerbaycan topraklarına saldıran Ermeni ordusu çok sayıda kayıp vererek geri çekilmek zorunda kaldı.

Azerbaycan'a ait bir haber kanalı tarafından paylaşılan bir görüntüde Ermeni askerlerin cepheden ağlayarak kaçtıkları görülmüş, söz konusu video sosyal medyada gündem olmuştu.

Ankara eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bize tercüme et

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Ermeni soykırımını savunan sözlerine atıf yapan Gökçek, Ermeni askerlerin kaçtığı videoyu da paylaşarak “Ermeniler böyle kaçıyor.. Canan Ermenice biliyorsan tercüme etsen, biz de tam anlamıyla anlasak...” diye yazdı.

Gökçek’in tweeti kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

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