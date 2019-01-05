Melih Gökçek'ten AK Partili isme çok sert tepki! 'GAFİL'

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhur İttifakı'na aykırı söylemleri nedeniyle görevden alınan AKP Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'a'gafil' diyerek tepki gösterdi.

AKP ve MHP arasındaki ittifak görüşmeleri devam ederken, AKP Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın “İttifak olmazsa olmazımız değil” sözlerine cevap vermiş; “ittifaka ihtiyaçlarının olmadığını” söyleyerek 17 ilçenin tamamını kazanacak güçte olduklarını savunmuştu. 3 gün önce açığa alınan 'İttifakın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle' açığa alınan Karaduman'a Gökçek'ten 'gafil' tepkisi geldi.

Gökçek, sosyal medya üzerinden, Karaduman'a yüklenerek 'Gafil' söyleminde bulundu.

"Devletin bekası için Cumhur'un yaşaması şarttır"

Melik Gökçek, Cumhur İttifakını hedef alan söylemlere tepki gösterdi. "İttifak candır. Bu seçim sadece belediye başkan ve meclisini seçmek değildir. Devletin bekası için Cumhur'un yaşaması şarttır. FETO, CHP, İYİ Parti, HDP, illegal gruplar ve PKK'nın söylemleri farklı da olsa amaç cumhur ittifakını yıkmaktır." diyen Gökçek'in twitter hesabından yaptığı açıklamaları şöyle;

"İttifak candır. Bu seçim sadece belediye başkan ve meclisini seçmek değildir. Devletin bekası için Cumhur'un yaşaması şarttır. FETO, CHP, İYİ Parti, HDP, illegal gruplar ve PKK'nın söylemleri farklı da olsa amaç cumhur ittifakını yıkmaktır. Masum söylemler bu gerçeği örtemez. Cumhur ittifakını bozmak için içimizde gafiller olabilir. Ama bu ittifakın iki lideri, bu ittifakın bekası için kararlıdır ve gereken yapılmaktadır... İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı ve de Sayın Devlet Bahçeli'nin tavrı. Bu gün Hande Fırat'ın programında bazı medya mensupları benim ittifaka desteğimi çektiğimi söylediler. Hangi medya mensubuna ittifaktan desteğimi çektiğimi söylemişim? İttifaka desteği çekmek ihanettir. Bütün Türkiye'de ve Ankara'da inşallah zafer Cumhur İttifakı'nın olacaktır."