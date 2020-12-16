Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı Hitler'e benzetmesi olay oldu!
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Adolf Hitler'e benzetti.
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay oldu.
Gündemi skandallarıyla meşgul eden CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın için yapılan karikatürü Twitter'dan paylaşan Gökçek, "Karikatürü yapan arkadaşı tebrik ediyorum" yazdı.