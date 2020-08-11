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Siyaset

Melih Gökçek talimatı verdi, Mansur Yavaş yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, “Talimat verdim, Mansur Yavaş parkları hemen temizleyecek” demişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın park alanlarındaki havuzları temizletmesinin ardından Gökçek, “Ve parklar temizlendi. Talimatımı yerine getirdiğin için sana aferin Mansur Yavaş” diye yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 15:41:00 -

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından çok konuşulan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

İki gün önce Ankara’nın temizlik sorunu olduğunu belirten Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a talimat verdiğini ve parklarda temizlik yapılacağını söylemişti. Gökçek, “Mansur Yavaş; Kuzey Ankara’yı lağım gösteri merkezi,Esertepe’yi sivrisinek üretim merkezi, Altınpark’ı kurbağa üretim merkezi yapmaya karar vermiş... Herkesin çapı kendine göre... Göreceksiniz, bu parkları hemen temizleyecekler. Yavaş’a talimat verdim... size Gökçek sözü...” demişti.

“Gökçek sözünde durur”

Gökçek’in paylaşımının ardından gerçekten de Ankara’daki parklarda temizlik yapıldı. Park ve havuzlardaki çalışmaların ardından Gökçek, “Ne demiştim? Mansur Yavaş’a talimat verdim... Bu havuzları temizleteceğim... ve Gökçek sözü demiştim... Gökçek sözünde durur” paylaşımını yaptı.

“Aferin Mansur Yavaş”

Gökçek şunları yazdı:

Ve parklar temizlendi. Talimatımı yerine getirdiğin için sana aferin Mansur Yavaş. Her ne kadar çapsızlık genlerine kadar işlemış olsa da öğreteceğız. Merak etme Ankara... Her şeye rağmen Ankara’yı sahipsiz bırakmayacağız... Bir de utanmadan klip yapmışlar

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Yorumlar

İstanbul lu

Sayın Gökçek sende bizim Göksu gibi YANLIŞ yapıyorsun.Bırak adamları rahatsız etme Ankarayı istanbula hizmet yaptınız gecekondudan çamurdan çöplükten kurtardınızda ne oldu..Vatandaş gidip hemde c.h p hibi icraat hizmet nedir bilmeyenleri başa getirdi..Siz rahat olun bırakın keyflerine baksınlar.keyflerini bozmayın lütfen !!
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iso

başkanlıktan neden alındığı açıklanmayan bu adamın (?) söyledikleri yok hükmündedir.... dinazorsever
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