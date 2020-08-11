Melih Gökçek talimatı verdi, Mansur Yavaş yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından çok konuşulan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

İki gün önce Ankara’nın temizlik sorunu olduğunu belirten Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a talimat verdiğini ve parklarda temizlik yapılacağını söylemişti. Gökçek, “Mansur Yavaş; Kuzey Ankara’yı lağım gösteri merkezi,Esertepe’yi sivrisinek üretim merkezi, Altınpark’ı kurbağa üretim merkezi yapmaya karar vermiş... Herkesin çapı kendine göre... Göreceksiniz, bu parkları hemen temizleyecekler. Yavaş’a talimat verdim... size Gökçek sözü...” demişti.

“Gökçek sözünde durur”

Gökçek’in paylaşımının ardından gerçekten de Ankara’daki parklarda temizlik yapıldı. Park ve havuzlardaki çalışmaların ardından Gökçek, “Ne demiştim? Mansur Yavaş’a talimat verdim... Bu havuzları temizleteceğim... ve Gökçek sözü demiştim... Gökçek sözünde durur” paylaşımını yaptı.

“Aferin Mansur Yavaş”

Gökçek şunları yazdı:

“Ve parklar temizlendi. Talimatımı yerine getirdiğin için sana aferin Mansur Yavaş. Her ne kadar çapsızlık genlerine kadar işlemış olsa da öğreteceğız. Merak etme Ankara... Her şeye rağmen Ankara’yı sahipsiz bırakmayacağız... Bir de utanmadan klip yapmışlar”