Melih Gökçek sonunda patladı: İşte bu hiç olmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından şehit aileleri hakkında skandal ifadeler kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

PKK'dan destek alan Kılıçdaroğlu: Bana saldıranlar PKK'lı

Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde, şehit yakınlarının tepkisiyle karşılaşan Kemal Kılıçdaroğlu skandal sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu, "Hayatımda iki kez polisin Akrep diye tanımladığı araca bindim. İlki PKK'nın saldırısı. Akkuzulu köyünde de Akrep aracına bindim. Onların da PKK'dan hiçbir farkı yoktu. Bana saldıranlar aynı zamanda PKK'lı. PKK ülkeyi bölmek istiyor, onlar da aynı amaçla hareket ediyorlar. Aynı yolun yolcusular." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz sözler: Bana saldıranlar PKK'lıydı

Kılıçdaroğlu skandalına Gökçek sessiz kalmadı

Melih Gökçek, şehit aileleri hakkında skandal ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İşte bu hiç olmadı sn Kılıçdaroğlu...

Sen Çubuk'taki şehit ailelerini PKK ile eş tutamazsın...

Hem PKK yandaş HDP ile beraber seçime gireceksin hem şehit ailelerine PKK kadar tehlikeli diyeceksin.

Sen değil misin SKK Gn. Md. ile SKK'ya PKK'lı dolduran? Hadi inkar et.