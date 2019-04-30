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Melih Gökçek sonunda patladı: İşte bu hiç olmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun "Akkuzulu köyünde de Akrep aracına bindim. Onların da PKK'dan hiçbir farkı yoktu. Bana saldıranlar aynı zamanda PKK'lı" ifadelerine tepki gösterdi.

30 Nisan 2019 Salı 22:58
Melih Gökçek sonunda patladı: İşte bu hiç olmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından şehit aileleri hakkında skandal ifadeler kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

PKK'dan destek alan Kılıçdaroğlu: Bana saldıranlar PKK'lı

Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde, şehit yakınlarının tepkisiyle karşılaşan Kemal Kılıçdaroğlu skandal sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu, "Hayatımda iki kez polisin Akrep diye tanımladığı araca bindim. İlki PKK'nın saldırısı. Akkuzulu köyünde de Akrep aracına bindim. Onların da PKK'dan hiçbir farkı yoktu. Bana saldıranlar aynı zamanda PKK'lı. PKK ülkeyi bölmek istiyor, onlar da aynı amaçla hareket ediyorlar. Aynı yolun yolcusular." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz sözler: Bana saldıranlar PKK'lıydı

Kılıçdaroğlu skandalına Gökçek sessiz kalmadı

Melih Gökçek, şehit aileleri hakkında skandal ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İşte bu hiç olmadı sn Kılıçdaroğlu...

Sen Çubuk'taki şehit ailelerini PKK ile eş tutamazsın...

Hem PKK yandaş HDP ile beraber seçime gireceksin hem şehit ailelerine PKK kadar tehlikeli diyeceksin.

Sen değil misin SKK Gn. Md. ile SKK'ya PKK'lı dolduran? Hadi inkar et.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 22:58
  1. Melih Gökçek
  2. sosyal medya hesabı
  3. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • Dersimli haydar Dersimli haydar 16 dk önce
    İnkar edebilir sayın gökçek. Müptezellerin şiarıdır inkar etmek. Dersim katliamını inkar etmiş bir Soysuzdur bu mahluk.
  • ERDİNÇ IŞIK ERDİNÇ IŞIK 20 dk önce
    MELİH GÖKÇE YAŞAMI BOYUNCA SİYASETİN İÇİNDE OLMALI...!YİNE GÜNDEM OLUŞTURMUŞ..RABBİM RAZI OLSUN...HAİNLER HAİNLER HAİNLER DAHA BELEDİYELERDE KIPIRDADILAR NELER YAPIYORLAR..DÜŞÜNÜN İKTİDAR OLSALAR ....ALLAHIM BUNLARA FIRSAT VERME BİZ SANA GÜZEL KUL OLAMADIK AMA SEN BUNLARI BAŞIMIZA MUSALLAT ETME....!
  • İlhamiİlhami27 dk önce
    Metal yorgunusun...
  • celal yilmazcelal yilmaz43 dk önce
    Helâl sana baskan bu konuyu CHP planlı projeli yapmistir
  • Atanmış başkan Atanmış başkan 46 dk önce
    Kılıçdaroğlu kimlik siyaseti yapması ve körüklemesi amacıyla Chp nin başına paraşütle indirilen ve hala ısrarla azimle devam ettirilen bir projedir. Nokta
  • osman çakıcıosman çakıcı51 dk önce
    KENDİNDEN BAHSETMİŞ AHMAK hainCHP NINhain ahmak Müdürü kemal .... ölmeyecekmisin nedir bu millete ümmetedüşmanlığın sonun toprak..
  • AkınAkın1 sa önce
    Yazıklar olsun sana Melih , adamın oğlu adam gibi gitti vatan görevini yaptı senin tosuncuklar yaptımı, sen geldin Ankara Belediye'sinden TC yi söktün onlar geldi söktüğün TC yi geri taktı, senmi milli yerli onlar mı Allah için konuşun demoğoji yapmayın
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer1 sa önce
    Sayın..Gökçek..şu..riyakar..mahlukun..ağzının..payını..güzel..vermişsin..Yüreğine..sağlık.
  • NadirNadir1 sa önce
    Oymidem bulanıyor yeter da susGökçek

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