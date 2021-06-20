Melih Gökçek paylaştı: Yeni gördüm, helal olsun Muharrem İnce

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP’den dışlanan ve yeni parti kuran Muharrem İnce'nin Mavi Vatan ile ilgili açıklamalarını paylaşarak, İnce'yi tebrik etti.

İnce, katıldığı bir televizyon programında, CHP'nin gayri milli duruşunu topa tutarak "AK Parti'ye muhalefet edeceğiz diye ben Libya'ya nasıl muhalefet ederim? Milliyetçiliği onlardan öğrenecek halim yok. Ben Mavi Vatan'ın arkasındayım. Bana ne derlerse desinler, umrumda değil. Türkiye'yi ben Antalya körfezine sıkışmış bir kara devleti olarak görmek istemiyorum. Çocuklarımızın, ülkemizin geleceği için Türkiye Mavi Vatan'ın arkasında durmalıdır. Bana ister Tayyipçi desin, ne derse desin, umrumda değil onu yazan." ifadelerini kullanmıştı.

Muharrem İnce, "'Ne işimiz var Libya'da' diyemez CHP. Dediler mi bunu, dediler. Mavi vatan kavramını sen anlayamamışsan... Fransa, İngiltere, Rusya oradaysa Türkiye nasıl olamaz? 'Ne yazık ki, malesef Türkiye Azerbaycan'a yardım etti' diyemez CHP." sözleriyle CHP'ye tepki göstermişti.

İnce'nin o görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Gökçek, "Bunu yeni gördüm. Sana helal olsun Muharrem ince…" dedi.