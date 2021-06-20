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Gündem Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nun kuyusunu kazan CHP'linin ismini verdi
Gündem

Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nun kuyusunu kazan CHP'linin ismini verdi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlunun kuyusunu kazan CHP'linin ismini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 12:49:00 - 2021-06-20 13:14:27
Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nun kuyusunu kazan CHP'linin ismini verdi

 yeniakit.com.tr 

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından CHP'yi karıştıracak bir paylaşımda bulundu.

Gökçek, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Hasan Akgün'ün yeğeni Serkan Ufuk Akgün'ün bir araya gelerek toplantı yaptığını ve aralarında ”Muharrem İnce kesin kararlı parti kuruyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem bize kesinlikle lazım" şeklinde bir konuşma gerçekleştiğini ifade etti.

İmamoğlu'nun Akgün ailesinin yakın bir dostu olduğunu aktaran Gökçek şunları kaydetti:

"Ekrem diyor ki; 'Hasan Yiğenin Serkan Akgün’ü CHP’den istifa ettireceksin ve Memleket partisine sayman yapacaksın. Memleket Partisi’nin en büyük bağışçısı ve İnce’nin sağ kolu Serkan Akgün olacak.'

Ve Serkan İncenin yanında yer alıyor ve sağ kolu haline geliyor. Serkan Akgün ne zaman İnce İstanbul’a gelse onu havaalanında karşılayıp Beşiktaşdaki oteline bizzat kendi bırakıyor. İnce’nin İSTANBUL’da ki tüm özel görüşmelerinde bir tek Serkan oluyor."


Serkan Akgün'ün Muharrem İnce'nin İstanbul’da yaptığı tüm görüşmelerin raporunu amcası Hasan Akgün ve Ekrem İmamoğlu'na birebir rapor ettiğini açıklayan Gökçek, "Ekrem’in hesabı şu; Yarın cumhurbaşkanı adayı olursa Muharrem İnce'nin birkaç puanlık oyu onun yanında olacak" dedi.

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne temin ettiği ekonomik katkılar nedeniyle Serkan Akgün'den oldukça memnun olduğunu kaydeden Melih Gökçek, "İnce, işin perde arkasını biliyor mu bilmiyor mu kendisine sormak lazım. Ama olaylardan Kılıçdaroğlu’nun birebir haberi var ve çok rahatsız" dedi.

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı olma hayalleri kurduğunu aktaran Melih Gökçek, "Netice itibarıyla Ekrem 2023 hesaplarında ne Kılıçdaroğlu dinliyor, ne başkasını. Kendi hesabını yapıp yoluna devam ediyor. Kılıçdaroğlu sen de kendini genel başkanım diye uyut, adam bir taraftan partini bölüyor, Diğer taraftan seni elinde oynatıyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun figüran olmaktan öteye gidemediğini dile getiren Gökçek, "Zaten son iki gündür Gaziantep’te CHP adına Ekrem İmamoğlu şovu seyrediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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