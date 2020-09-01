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Siyaset Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadına tepki gösterdi
Siyaset

Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadına tepki gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, camide sarık ve cübbe giyerek rezil görüntülere imza atan küstah kadına çok sinirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 09:51:00 -

Sosyal medya hesaplarında alacakları bir “beğeni” uğruna dini değerlerimizi pis niyetlerine alet etmekten imtina etmeyen zihniyet, tepki çeken paylaşımlara devam ediyor.

Son olarak TikTok hesabında dikkat çekmeye çalışan bir kadının, camide çekilen görüntüleri Türkiye genelinde büyük infiale neden oldu.

Camiya giderek imama ait sarık ve cübbeyi giyen bir kadın, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün sözlerinden oluşturulan skandal bir şarkıyı çalarak rezil görüntülere imza attı.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, çok sayıda isim rezil videoya sert tepki gösterdi.

“Bu şerefsizi bilen…”

Duyarlı paylaşımlarıyla ön plana çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek de bu görüntüler karşısında kayıtsız kalmadı.

Tepkisini Twitter hesabından dile getiren Gökçek, “Bu şerefsizi bilen adresini yazsın. Savcılığa verelim” ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra hakkındaki eleştirilere cevap veren kadın, yeni bir video yayınlayarak adeta Türkiye’ye meydan okudu. Yeni görüntüleri de eleştiren Gökçek, “Camide şarkı söyleyen kadın… cürete bak. Bir de posta koyuyor. Bu haysiyetsize hesap sorulmayacak mı?” diye yazdı.

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