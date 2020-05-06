Melih Gökçek anket sonucunu açıkladı: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden yeni bir anket yaptı.

Melih Gökçek, skandallarıyla gündemi meşgul eden CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili anket yaptı.

Gökçek, ankette Twitter kullanıcılarına "Twit alemi hangisi sizin başkanınız?" diye sordu.

Oyların yüzde 7,2'si Deniz Geçmiş'i öven Ekrem İmamoğlu'na giderken yüzde 11,8'i de Deniz Gezmiş'e çete diyen Mansur Yavaş'a verildi.

Gökçek'in üçüncü tercih olarak koyduğu "Al birine vur ötekine" seçeneğine ise yüzde 81.1 ile dikkat çekti.

"Halk Ekrem'den de Mansur'dan da umudu kesmiş"

26 bin 415 kişinin oy verdiği anketin sonuçlarını Melih Gökçek yine Twitter hesabından duyurdu. İşte Gökçek'in o açıklaması:

"Anket bitti. Bilirsiniz sol hesaplar Twitter'da sağ hesaplardan çoktur.

Ama ankete baktığımızda Halk Ekrem'den de Mansur'dan da umudu kesmiş

Ekrem ve Mansur'u toplasan yüzde 20 etmiyor. Her iki belediye başkanının halk nezdinde bittiğinin bundan güzel belgesi olur mu? Çapsızlar"