Melih Gökçek 26 yıl sonra Reha Muhtar'ı yine hırpaladı

Reha Muhtar, bundan 26 yıl önce, TRT yayınlarında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i ağırlamıştı.

Reha Muhtar, Erdoğan ve Gökçek’e gündeme ilişkin sorular yöneltirken, o dönem Müslüman siyasetçilere yönelik sürekli gündemde tutulan asılsız iddiaları da dillendirdi.

Recep Tayyip Erdoğan ve Melih Gökçek, icraatlar ve vaatler yerine saçma sapan iddiaların dillendirildiği programda, Reha Muhtar’a verdikleri cevaplarla adlarından söz ettirmişlerdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, söz konusu programdaki efsane cevapları tekrar gündeme getirdi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Gökçek, “Hey gidi günler... Reha Muhtar... O günlerin ekran celladı... Ama dersini nasıl alıyor...” notunu düşerek, programdaki önemli anları paylaştı.