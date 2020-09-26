  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Melih Gökçek 26 yıl sonra Reha Muhtar'ı yine hırpaladı
Siyaset

Melih Gökçek 26 yıl sonra Reha Muhtar'ı yine hırpaladı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 26 yıl önce kendisi ve dönemin İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Reha Muhtar’la yaptığı efsane röportajı tekrar paylaşarak, Muhtar hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:23:00 - 2020-09-26 11:27:41

Reha Muhtar, bundan 26 yıl önce, TRT yayınlarında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i ağırlamıştı.

Reha Muhtar, Erdoğan ve Gökçek’e gündeme ilişkin sorular yöneltirken, o dönem Müslüman siyasetçilere yönelik sürekli gündemde tutulan asılsız iddiaları da dillendirdi.

Recep Tayyip Erdoğan ve Melih Gökçek, icraatlar ve vaatler yerine saçma sapan iddiaların dillendirildiği programda, Reha Muhtar’a verdikleri cevaplarla adlarından söz ettirmişlerdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, söz konusu programdaki efsane cevapları tekrar gündeme getirdi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Gökçek, “Hey gidi günler... Reha Muhtar... O günlerin ekran celladı... Ama dersini nasıl alıyor...” notunu düşerek, programdaki önemli anları paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayınlandı! Dini sohbette 'cinsel içerikli' film skandalı
Gündem

Canlı yayınlandı! Dini sohbette 'cinsel içerikli' film skandalı

Bir kilisenin mensuplarının koronavirüs önlemleri kapsamında yaptığı online toplantıda büyük bir skandal yaşandı. Bir grup hacker toplantıyı..
Sert tepki: Öcalan'ın taleplerini TBMM'ye sundular
Gündem

Sert tepki: Öcalan'ın taleplerini TBMM'ye sundular

MHP, CHP'nin terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın taleplerini kanun teklifi olarak TBMM'ye sunduğunu belirtti.

Kuruluş Osman'ın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı
Medya

Kuruluş Osman'ın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı

Yeni sezonu merakla beklenen Kuruluş Osman’ın 2. Fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmandaki savaş sahnesi büyük beğeni topladı...
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı