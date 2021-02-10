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Gündem Melih Bulu'dan Dekan Kılıç'ın sözlerine kınama!
Gündem

Melih Bulu'dan Dekan Kılıç'ın sözlerine kınama!

Boğaziçi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın Boğaziçi ile ilgili yaptığı paylaşımları kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 09:36:00 -
Melih Bulu'dan Dekan Kılıç'ın sözlerine kınama!

Boğaziçi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu, Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın Boğaziçi ile ilgili yaptığı paylaşımları kınadı.

Bulu Twitter paylaşımında, "Akademisyen sorumluluğuna sığmayan bu tür talihsiz açıklamalar, uzlaşı kültürümüzün önünde engeldir. Herkesi karşılıklı saygı ve sağduyuya davet ediyorum" dedi.

Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi eylemleri ile ilgili olarak, ““Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de… Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim” paylaşımı yapmıştı

 

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