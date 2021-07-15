Melih Bulu neden görevden alındı? Melih Bulu'nun görevden alınma nedeni ne? Erdoğan, Melih Bulu'yu neden görevden aldı?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı. Melih Bulu görevinden alınmasından sonra YÖK, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’ye görevlendirdi.

Boğaziçi Üniversitesi protestoları, Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ocak 2021’de Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını bahanen eden Gezi severler 4 Ocak 2021'de protestolara başladı. Rektör atanmasını bahanesiyle yapılan protestolar LGBT ve terör örgütlerine destek gösterilerine dönüşmüştü. Peki Melih Bulu neden görevden alındı? Melih Bulu'nun görevden alınma nedeni ne?

Melih Bulu neden görevden alındı?

Gece yarısı yayınlanan Kararname ile görevine son verilen Prof. Dr. Melih Bulu’nun neden görevden alındığını Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu tek tek açıkladı.

Akit TV'de Murat Alan'ın moderatörlüğünde ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla Manşetlerin Dili programında, Melih Bulu'nun neden görevden alındığı konusu geniş bir şekilde masaya yatırıldı.

Prof. Dr. Melih Bulu’nun görevden alınma sebebi ne?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Melih Bulu’nun neden görevden alındığına ilişkin önemli tespitlerde bulundu. “Gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 ay önce Boğaziçi Rektörü olarak atadığı Melih Bulu'yu görevden almak zorunda kaldı.” diyen Ali İhsan Karahasanoğlu, “diyorum ki, darbeciler iş başında. Nasıl iş başında; hala Türkiye'de sivil idare yok. Nasıl sivil idare yok; bu gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 ay önce Boğaziçi Rektörü olarak atadığı Melih Bulu'yu görevden almak zorunda kaldı.” diye konuştu. Karahasanoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “O zaman siz bu ülkede halkın yüzde 52'sinin oy verdiği Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi yönettiğini söyleyemezsiniz. Bakın, iki dudağının arasında olmasını ben de istemem. Ama ülkeyi de yönetemiyor, yönettirmiyorlar. Darbe silahı gösteriyorlar. Üniverstelerde öğretim üyeleri gösteri yapıyorlar. Gazeteler alçakça yalanlar atıyorlar. Muhafazakar insanlardan da kendilerine destek buluyorlar.”