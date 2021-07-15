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Gündem 'Melih Bulu' darbesi, CHP'li Faik Öztrak ve LGBT sevicilerini birbirine düşürdü!
Gündem

'Melih Bulu' darbesi, CHP'li Faik Öztrak ve LGBT sevicilerini birbirine düşürdü!

Boğaziçi Dayanışması isimli LGBT sevici vandal grup, CHP'li Faik Öztrak'ın "Geldiği gibi gitti" tweetine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 23:49:00 -
'Melih Bulu' darbesi, CHP'li Faik Öztrak ve LGBT sevicilerini birbirine düşürdü!

 yeniakit.com.tr 

6 ay önce, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. Bulu'nun görevden alınması, terör örgütü DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken ve Kabe fotoğrafını yere serip üzerine LGBT paçavrası yerleştirerek provokasyona imza atan vandalları sevindirdi. 

LGBT sevici grup, CHP'li Faik Öztrak'ı hedef aldı

LGBT sevici vandal grup, CHP'li Faik Öztrak'ın "Geldiği gibi gitti" tweetine ise tepki gösterdi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a cevap veren Boğaziçi Dayanışması isimli grup, "Faik Öztrak direnişimizi savunmadan önce iktidar dilini kullanarak Boğaziçi Direnişinin öznesi olan LGBTİ+'ları provokatör ilan edip hedef gösterişinin hesabını vermelidir. LGBTİ+'ların varlık mücadelesi bizler için tartışmaya açık değildir." açıklamasında bulundu.

Faik Ötrak tepki göstermişti

Kâbe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirilerek provokasyona imza atılmasının ardından CHP'li Öztrak tepki göstermişti.

CHP'li Faik Öztrak, "İnsanlığı mukaddes değerlerine yönelik hiçbir saldırıyı ve aşağılamayı kabul edemeyiz. Bu alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Görünen ve görünmeyen sorumlularının bir an önce ortaya çıkarılmasını bekliyoruz" açıklamasını yapmış ve vandalları kızdırmıştı.

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Yorumlar

ALİ

MELİH BULUYU SAVUNACA BİRTEK DONE BULUNMAMAKTADIR VE SADECE CB ERDOĞAN İSTEDİ DİYE PRDADIR VE KARAR YANLIŞTIR.
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Hamza

Millet aya biz yaya
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