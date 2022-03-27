Melih Altınok'tan bomba "Uğur Dündar" yazısı

Melih Altınok, Vefa Küçük'ün yerine Fenerbahçe Divan Başkanlığı'na adaylığını koyan Uğur Dündar'ın Fenerbahçe'ye "renk" katacağını belirtti. Bu çıkışının sebebini "Futbolunun tadı yok. Asabi üslubu, röportaj yaptığı kişileri yumruklaması, hatta ekrandan can dostlarını 'dayak atmakla' tehdit eden Dündar'ın yönetimdeki bir takımsa manşetlerden düşmez" sözleriyle açıklayan Altınok, "Dündar'ın Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığını açıklayacağı salona Müjdat Gezen'le ve Ali Koç'un 'ajan' dediği Aykut Kocaman'la gelmesi bile olabileceklere dair ciddi ipuçları veriyor" ifadelerini kullandı. İşte Sabah gazetesindeki o ilgi çekici yazı:

"Uğur Dündar Fener'e renk katar!

Yok, yaşlandıkça kendini sarıya boyadığı için değil, mecazen söylüyorum...

Vefa Küçük'ün yerine Fenerbahçe Divan Başkanlığı'na adaylığını koyan Uğur Dündar, takımı daha eğlenceli hale getirir.

Zira futbolunun tadı yok.

Hatta muhabbetinin, geyiğinin bile...

Asabi üslubu, röportaj yaptığı kişileri yumruklaması, hatta ekrandan can dostlarını "dayak atmakla" tehdit eden Dündar'ın yönetimdeki bir takımsa manşetlerden düşmez...

Dündar'ın Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığını açıklayacağı salona Müjdat Gezen'le ve Ali Koç'un "ajan" dediği Aykut Kocaman'la gelmesi bile olabileceklere dair ciddi ipuçları veriyor...

Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama Aziz Yıldırım'ın, Koç'u seçen Vefa Küçük'ü yolcu etmek için Uğur Dündar'ı desteklediği iddialarını da unutmamak lazım elbette.

Tabii ki Aziz Başkan'ın ne kadar baskın bir karakter olduğunu da aklımızdan çıkarmadan.

Ne "sinerji yaratırlar" düşünsenize.

Dolayısıyla Uğur Bey'i destekliyorum."