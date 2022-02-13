Bunlar bu halka yağmurlu havada su bile vermez

Melih Altınok, temel gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e düşürüldüğünün açıklanmasının ardından gözünü patronlara dikti. Mikrofon görünce gelir adaletsizliğinden yakınan, herkesten fedakârlık bekleyen "büyük patronlar"ın söz konusu indirimi fiyatlara yansıtıp yansıtmayacağını sorgulayan Altınok, bakın hangi sonuca vardı. İşte Sabah gazetesindeki o dikkat çekici yazı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, temel gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e düşürüldüğünü açıkladı. İndirimin pazartesi gününden itibaren vatandaşa doğrudan yansıması vurgusunu yaparak "Denetim seferberliği başlatıyoruz" dedi.

Mikrofon görünce gelir adaletsizliğinden yakınan, herkesten fedakârlık bekleyen patronlar kulübümüz en azından "direnmezler", derelerden dolaşmazlar diye düşünüyoruz?

Evet, kendilerinden beklentimiz bu seviyede...

Bir iki puan da onlar indirim yapsın demiyoruz bile...

Zira pandemi döneminde gördük ki gözleri, kendilerini zengin eden bu halka yağmurlu havada su vermeyecek kadar hırsla dolmuş.

Astronomik kârlarından azıcık feragat edecek kampanyalar yapmak şöyle dursun, aralarında bu zor günlerde azıcık zam istedi diye işçi çıkaranlar var!"