Melih Altınok isyan etti: Gazetecinin polis korumasıyla gezmesi nedir arkadaş?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, bakanlık bünyesinde tasarruf tedbirleri alındı; bakan ve yardımcılarının koruma araç ve personel sayısı azaltıldı. “Kamuda tasarruf derken beklentimiz, emniyet gibi kritik görevleri yürüten bürokratların güvenlik koşullarından ziyade israf niteliğindeki kalemlerde kısıntıya gidilmesi” diyen Melih Altınok ise Sabah gazetesindeki yazısında “Sadece İçişleri Bakanlığı özelinde söylersek, mesela ünlü isimlere jest niteliğinde verilen korumalar. Korumasız gezemiyorlarsa az yesinler de parasını ceplerinden versinler” dedi. Altınok, şunları kaydetti:

“İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla; Sayın Bakanımızın araçları da dâhil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır" denildi.

Kamuda tasarruf derken beklentimiz, emniyet gibi kritik görevleri yürüten bürokratların güvenlik koşullarından ziyade israf niteliğindeki kalemlerde kısıntıya gidilmesi.

Sadece İçişleri Bakanlığı özelinde söylersek, mesela ünlü isimlere jest niteliğinde verilen korumalar. Korumasız gezemiyorlarsa az yesinler de parasını ceplerinden versinler. Ama tabii o zaman trafikte çakarlı arabaları kullanamazlar, akşam yemeğinde Bebek Otel'e yetişmek için trafiği terörize edemezler değil mi?

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Sık sık ünlülerin yanında şoförlükten çanta taşımaya kadar alakasız işler yaptırılan görevlilerin yakınmalarını dinliyorum. Aralarında gazetecilerin korumalığını yapanlar da var.

Her şey bir yana, gazetecinin polis korumasıyla gezmesi nedir arkadaş?”