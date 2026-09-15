Melek Gül'ü öldürmekten yargılanan emekli başçavuş: "Kimseye isteyerek zarar vermedim"

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ş.'yi öldürmek amacıyla geldiği binada bina görevlisinin eşi Melek Gül'ü bıçaklayarak öldüren emekli Başçavuş İ.Ş. yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık savunmasında, "Zamanı geri döndürsek böyle olaylar olmazdı. Kimseye isteyerek zarar vermedim" dedi.

Yargılamaya Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Melek Gül'ün eşi E.G. ile kız kardeşi de şikayetçi olarak katıldı.

Raporda cezai ehliyetinin bulunduğu yönünde kanaat bildirildi

Mahkemenin önceki celsede, sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla istediği rapor dosyaya ulaştı. Raporda İ.Ş.'nin cezai ehliyetinin bulunduğu yönünde kanaat bildirildi.

İ.Ş., önceki celselerde Parkinson hastası olduğunu ve olay günü intihar etmek amacıyla ilaç içerek apartmana gittiğini öne sürmüştü.

"Hücrede tutulmasını istiyorum"

Duruşmada söz alan E.G., sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Melek Gül'ün ablası, kardeşinin neden öldürüldüğünü dahi anlayamadığını belirtti: "Kız kardeşimi neden öldürdüğünü bile anlamadım. İki çocuğunu annesiz bıraktı. 41 yerinden bıçaklayan bu şahsın ceza alması yetmez, hücrede tutulmasını istiyorum."

Melek Gül'ün eşinin avukatı, sanığın kadına karşı canavarca hisle öldürme suçundan en ağır cezayı almasını talep etti. Y.Ş.'nin avukatı ise müvekkili hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen sanık tarafından defalarca tehdit ve hakarete maruz bırakıldığını belirterek İ.Ş.'nin bu eylemler nedeniyle de cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, sanık İ.Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.