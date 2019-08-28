Melda Onur: “Farklılıklarla yaşamayı öğrenmeliyiz”

Sosyal Haklar Derneği Genel Başkanı Melda Onur, “Farklılıkların önemini anlatmamız gerekiyor” dedi.

Mudanya Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi iş birliğiyle düzenlenen 1. Mudanya Kitap Fuarı, söyleşiler, imza günleri ve köy etkinlikleriyle devam ediyor. Uluslararası Göç ve Mültecilik: “Gelenler, Gidenler ve Kalanlar” temasıyla sürdürülen fuarın “AKP’nin Suriye Politikaları Ekseninde Mülteci Krizi” başlıklı oturumunda Sosyal Haklar Derneği Genel Başkanı 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, gazeteci İbrahim Varlı ve Ortadoğu Uzmanı Yazar Hamide Yiğit, Mudanya 1. Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen “Mütareke Meydanı’nda Bursalılarla buluştu. Melda Onur, söyleşiye başlarken, “Mülteciler hoşgeldiniz” yazılı tişört giydi. Uygulanan yanlış politikalar sebebiyle toplumda Suriyelilere karşı bir nefret oluştuğunu vurgulayan Melda Onur, “Bu insanlar tehdit altında oldukları için vatanlarını terk edip bir yerlere getiriliyorlar. Ülkemiz yıllar boyunca bir geçiş ülkesi durumunda. Bir o kadar da sürgünlerin, göçmenliğin toprakları oldu. Türkiye her dönem göçmenlere kucak açtı, ancak yanlış politikaların bu noktaya getirdiği bir krizle karşı karşıyayız. Bu kişilerin ilk başta nefret suçu objesine dönüşmemeleri için hepimizin diline, davranışına dikkat etmesi gerekiyor. Nefret söyleminin ortadan kalkması için farklılıklarla yaşamanın, farklılıkların birlikteliklerinin önemini anlatmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ortadoğu uzmanı yazar Hamide Yiğit ise, sekiz yıl önce başlayan Suriye’deki iç savaşın Türkiye’deki Özgür Suriye Ordusu mensuplarının kamplarından yönetildiğini söyledi. Yiğit, “2011 Mart ayında Suriye’de bir isyan başladığı söylendi. Talan edilen Libya’dan sonra bütün gözler Suriye’ye çevrildi. Bu kriz öncelikle Suriye’nin bizden çok çok uzak Ürdün sınırındaki Dera kentinde ortaya çıkmıştı. Ürdün hükümeti Suriye’ye yakın, sıfır noktasında bir mülteci kampı hazırlarken, Türkiye daha kendi sınırlarında bir şey yokken Yayla Dağı ve Reyhanlı’da mülteciler gelecek diye kamplar hazırlamıştı. Hatay’daki bu kamp Suriye savaşının operasyon merkeziydi. ÖSO’nun kuruluş adresi olarak da Antakya gösterilmişti. Farklı bir algı yönetiliyordu. Hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi. Türkiye’ye kontrolsüz mülteciler gelmeye başladı. Gerçekten savaşın mağdurları, evleri başlarına yıkılanlar değildi” ifadelerini kullandı. Yiğit, Suriyelilerin değil, yanlış politikaların karşısında durmanın gerekliliğine dikkati çekti.

Bir Gün Gazetesi Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı ise, “Bu kronikleşen bir mesele. Bunu nefret unsuru olarak siyasal hayatta kullanmak istiyorlar. Yapacağınız şey basit. Suriye devleti ile anlaşacaksınız. Suriyelilerin bir kısmını gönderemeyeceksiniz, çünkü bir kısmı burada doğdu. Zorla da gönderemezsiniz. Bu meseleyi günübirlik politikalarla çözemezsiniz. Bir takım stratejik anlaşmalarla çözebilirsiniz. Kalacak olanlar içinse toplumsal, siyasî, kültürel ve ekonomik yaşama entegre olması için politikaları hayata geçireceksiniz. Bunlara öteki muamelesi yapamazsınız. Bu insanlar bir şekilde gettolaşıyorlar. Kendi savunmalarını kendileri sağlayacak bir duruma geliyorlar. Suriyeli çocuklar büyüyecek, gençler yetişecek, isteseniz de istemeseniz de bununla muhatap olacağız” dedi.

Mudanya Kitap Fuarı’nın köy etkinlikleri kapsamında gazeteci yazar Esra Kahraman, Onur Bütün ve Betül Dülger, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetle mücadele eğitimi verdi. Kadınların sosyal, ekonomik ve hukukî alanda yapabilecekleriyle ilgili bilgilendirici atölye çalışması Göynüklü Mahallesi’nde gerçekleştirildi. 24. Dönem CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Akademisyen Doç. Dr. Ayfer Karakaya ve Yazar Serhat Halis, Mudanya 1. Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen “Yerinden Yurdundan Kopuş, Sürgün, Mübadele ve Göç” söyleşisiyle, Mütareke Meydanı’ndaydı. Yazar Esra Alkan da “Seyahat ve Edebiyat” söyleşisinde tecrübelerini paylaştı.