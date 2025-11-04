Melatonin kalbi yoruyor: Uzun kullanım riskleri katlıyor

Melatonin, beyindeki epifiz bezi tarafından doğal olarak üretilen ve vücudun uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen bir hormon. Ancak piyasada satılan sentetik melatonin takviyeleri, Türkiye dahil çoğu ülkede reçetesiz temin edilebiliyor ve bu ürünlerin dozları ile saflıkları arasında ciddi farklar bulunabiliyor.

5 YILLIK VERİLER İNCELENDİ

Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından yapılan araştırmada en az bir yıl boyunca melatonin kullanan kronik uykusuzluk (insomnia) hastaları, bu takviyeyi hiç kullanmamış kişilerle karşılaştırıldı. Veriler, dünya genelinde milyonlarca hastanın elektronik sağlık kayıtlarını içeren TriNetX Global Araştırma Ağı üzerinden toplandı.

Sonuçlara göre:

• Melatonin’i uzun süre kullananlarda, beş yıl içinde kalp yetmezliği gelişme olasılığı yaklaşık yüzde 90 daha yüksek çıktı.

• Melatonin kullananlar, kalp yetmezliği nedeniyle 3,5 kat daha fazla hastaneye yatış yaşadı (yüzde 19’a karşı yüzde 6.6).

• Melatonin grubundaki kişilerin herhangi bir nedenle ölüm riski ise yaklaşık iki kat fazlaydı (yüzde 7.8’e karşı yüzde 4.3).

Araştırmanın başyazarı, New York'taki SUNY Downstate Üniversitesi’nden Dr. Ekenedilichukwu Nnadi, "Melatonin genellikle güvenli ve 'doğal' bir uyku desteği olarak görülüyor, ancak bulgularımız bu algının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor" dedi.

UZMANLARDAN UYARI

AHA Uyku ve Kardiyometabolik Sağlık Komitesi Başkanı Dr. Marie-Pierre St-Onge, araştırmaya dahil olmasa da sonuçların önemli olduğunu vurguladı:

Melatonin reçetesiz satılıyor ve birçok kişi yıllarca kullanıyor. Oysa melatonin uzun vadeli insomnia tedavisi için onaylanmış bir ilaç değil. Kronik kullanım hekim kontrolü olmadan yapılmamalı.