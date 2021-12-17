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Dünya Melania Trump bile NFT işine giriyor!
Dünya

Melania Trump bile NFT işine giriyor!

Donald Trump'ın eşi Melania Trump, kendi NFT'sini piyasaya sürüyor. Marc-Antoine Coulon imzalı suluboya NFT, Trump'ın mavi gözlerini tasvir ediyor. NFT (Non-Fungible Token-benzersiz dijital varlık) ilgisi tüm dünyada yaygınlaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 15:57:00 -
Melania Trump bile NFT işine giriyor!

ABD Eski Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump da kendi özel NFT'sini piyasaya sürerek dijital evrene katılacak.

'Melania’s Vision' olarak adlandırılan ilk NFT’ler yaklaşık 150 dolara 31 Aralık 2021'e kadar arasında satın alınabilecek.

Melania Trump ofisinden yapılan resmi açıklamaya göre Marc-Antoine Coulon imzalı suluboya, eski First Lady'nin mavi gözlerini tasvir ediyor. Söz konusu resim aynı zamanda Trump'ın sesini içeriyor.

Trump yaptığı açıklamada, sanata karşı olan tutkusunu, çocuklara yönelik yardım projesiyle birleştirmekten gurur duyduğunu belirtti.

Melania Trump, attıkları bu yeni adımla birlikte kazanılacak gelirin yetiştirme yurdundaki çocukların, bilgisayar becerilerini geliştirebilecek eğitim için harcanacağını ifade etti.

NFT'ler, takas edilmez oluşları nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Bir kişinin, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.

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